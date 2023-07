VIVEZ L’HISTOIRE ! AMPHITHEATRE ROMAIN DE PURPAN ANCELY Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez vous immerger dans le passé le temps d’un week-end ! Neuf troupes de reconstitution prennent possession des Arènes romaines et y installent leur campement..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

AMPHITHEATRE ROMAIN DE PURPAN ANCELY Avenue des Arènes Romaines

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie



Come and immerse yourself in the past for a weekend! Nine re-enactment troupes take over the Roman Arena and set up camp.

Venga y sumérjase en el pasado durante un fin de semana Nueve grupos de recreación toman la Arena Romana y acampan.

Tauchen Sie ein Wochenende lang in die Vergangenheit ein! Neun Reenactment-Truppen nehmen die römische Arena in Besitz und schlagen dort ihr Lager auf.

Mise à jour le 2023-07-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE