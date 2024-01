REGGAE RODEZ PARTY : – REGGAE RODEZ PARTY : PATRICE X VOLODIA SOUNDSYSTEM AMPHITHEATRE-RODEZ Rodez, 9 février 2024, Rodez.

Un plateau inédit avec 2 figures incontournables de la scène reggae !On ne présente plus Patrice, chanteur, compositeur d’origine allemande et de Sierra Leone, producteur d’albums à succès à la fois inspirés de Dylan et de Bob Marley. À ses côtés, Volodia, remarqué pour sa plume et sa voix lors de ses débuts avec le groupe Phases Cachées.On vous promet une soirée de folle musique reggae.Tenez-vous prêt.es pour la première soirée signature Reggae Rodez Party !

Tarif : 32.00 – 32.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

AMPHITHEATRE-RODEZ BD 122EME REGIMENT D’INFANTERIE 12000 Rodez 12