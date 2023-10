Conférence : Regards portés par des cinéastes sur le Grande Guerre Amphithéâtre Pierre Mendès France Sedan, 14 octobre 2023, Sedan.

Sedan,Ardennes

Regards portés par des cinéastes sur la Grande Guerreentre 1919 et 1939Le cinéma, en représentant l’Histoire, parle aussi de notre histoire, de la période dans laquelle nous vivons. La conférence traitera de celle de l’entre-deux-guerres, celle du « temps des commémorations et du pacifisme », dira l’historien Laurent Véray et s’appuiera sur des extraits de films.Les films de cette époque rendent hommage aux Poilus avec un message «Plus jamais la guerre, Nie wieder Krieg», immortalisé par l’affiche composée par Käthe Kollwitz en 1924. Les réalisateurs abordent ce sujet chacun à leur manière.Colette Sibenaler, agrégée d’allemand, formatrice Cinéma et Audiovisuel de 1988 à 2007, réalisatrice.Venez nombreux !.

2023-10-14

Amphithéâtre Pierre Mendès France
Rue des Anciens d'Afrique du Sud

Sedan 08200
Ardennes
Grand Est



Filmmakers’ views of the Great War between 1919 and 1939In depicting history, cinema also speaks of our own history, of the period in which we live. The conference will focus on the period between the two world wars, the « time of commemoration and pacifism », as historian Laurent Véray puts it, and will be based on film extracts. Films from this period pay tribute to the Poilus with the message « Never again war, Nie wieder Krieg », immortalized by the poster composed by Käthe Kollwitz in 1924. Colette Sibenaler, German teacher, Film and Audiovisual trainer from 1988 to 2007, film director… Come one, come all!

La visión de los cineastas sobre la Gran Guerra entre 1919 y 1939Al representar la Historia, el cine habla también de nuestra propia Historia, del periodo en que vivimos. La conferencia se centrará en el periodo entre las dos guerras mundiales, el « tiempo de las conmemoraciones y del pacifismo », en palabras del historiador Laurent Véray, y se basará en extractos de películas. Las películas de esta época rindieron homenaje a los Poilus con el mensaje « Nunca más la guerra, Nie wieder Krieg », inmortalizado por el cartel compuesto por Käthe Kollwitz en 1924. Colette Sibenaler, profesora de alemán, formadora de cine y audiovisuales de 1988 a 2007, cineasta… ¡Venga y únase a nosotros!

Filmemacher betrachten den Ersten Weltkrieg zwischen 1919 und 1939Das Kino, das die Geschichte darstellt, spricht auch über unsere Geschichte, über die Zeit, in der wir leben. Die Konferenz wird sich mit der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen befassen, der « Zeit der Gedenkfeiern und des Pazifismus », wie der Historiker Laurent Véray sagt, und sich auf Filmausschnitte stützen. Die Filme dieser Zeit ehren die Poilus mit der Botschaft « Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg », die auf dem von Käthe Kollwitz 1924 komponierten Plakat verewigt wurde. Colette Sibenaler, Deutschlehrerin, Ausbilderin für Film und audiovisuelle Medien von 1988 bis 2007, Regisseurin.Kommen Sie zahlreich!

