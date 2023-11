Nocturne du Plan de Rome : « La brique et le marbre à Rome » Amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I) Caen, 15 novembre 2023, Caen.

Le Plan de Rome est une grande maquette en plâtre de près de 70 m² qui représente la Rome antique au temps de l’empereur Constantin (IVe s. apr. J.-C.). Classé à l’Inventaire des monuments historiques, il est l’œuvre de l’architecte normand Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome en 1900 et Professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Légué à l’université de Caen et exposé aujourd’hui au cœur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, ce plan-relief est à l’origine d’un projet pluridisciplinaire de maquette virtuelle 3D reconstituée en images de synthèse…

15 novembre 2023 – Le triomphe à Rome : de la cérémonie religieuse au grand spectacle

Le triomphe à Rome est à la fois une cérémonie qui récompense un général vainqueur et un spectacle public d’une extraordinaire ampleur. Sous l‘Empire, seul l’empereur peut bénéficier de cet honneur exceptionnel. Le défilé des troupes, du butin, des prisonniers et du vainqueur parcourait une grande partie de la ville, passait dans plusieurs édifices de spectacle et s’achevait par la montée au Capitole où un sacrifice devant le temple de Jupiter Capitolin terminait la journée. Nous suivrons les principaux moments de la « pompe » triomphale dans la Rome restituée. Cette cérémonie, dans sa forme traditionnelle, prend fin précisément à l’époque où nous restituons Rome : au début du IVe siècle ap. J.-C.

Les Nocturnes du Plan de Rome peuvent être suivies en présentiel, à l’amphithéâtre Pierre Daure (Université de Caen – Campus I), ou en ligne (www.youtube.fr/cireve/live). Dans les deux cas, les spectateurs peuvent poser des questions à la fin de la séance.

Quelques jours après la séance, la vidéo de la captation sera disponible sur la chaîne YouTube du CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

The Plan de Rome is a large plaster model of ancient Rome at the time of Emperor Constantine (4th century AD), measuring almost 70 m². Listed as a historic monument, it is the work of Norman architect Paul Bigot (1870-1942), Grand Prix de Rome in 1900 and Professor at the Ecole des Beaux-Arts de Paris. Bequeathed to the University of Caen and now exhibited in the heart of the Maison de la Recherche en Sciences Humaines, this plan-relief is at the origin of a multi-disciplinary 3D virtual model project reconstituted in computer-generated images…

november 15, 2023 – The triumph in Rome: from religious ceremony to grand spectacle

The triumph in Rome is both a ceremony to reward a victorious general and a public spectacle on an extraordinary scale. Under the Empire, only the emperor could enjoy this exceptional honor. The procession of troops, booty, prisoners and the victor took in a large part of the city, passing through a number of spectacular buildings and ending with a climb to the Capitoline Hill, where a sacrifice in front of the temple of Jupiter Capitolinus rounded off the day. We will follow the main moments of the triumphal « pomp » in restored Rome. This ceremony, in its traditional form, ended precisely at the time when we restored Rome: at the beginning of the 4th century AD.

Les Nocturnes du Plan de Rome can be followed in person, at the Pierre Daure amphitheatre (Université de Caen – Campus I), or online (www.youtube.fr/cireve/live). In both cases, viewers can ask questions at the end of the session.

A few days after the session, the video will be available on CIREVE’s YouTube channel (www.youtube.fr/cireve).

El Plano de Roma es una gran maqueta de escayola de la antigua Roma en tiempos del emperador Constantino (siglo IV d.C.), de casi 70 m². Catalogado como monumento histórico, fue diseñado por el arquitecto normando Paul Bigot (1870-1942), galardonado con el Gran Premio de Roma en 1900 y profesor de la Escuela de Bellas Artes de París. Legado a la Universidad de Caen y expuesto en el corazón de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, este plano-relieve es la inspiración de un proyecto pluridisciplinar que incluye un modelo virtual en 3D reconstruido a partir de imágenes generadas por ordenador…

15 de noviembre de 2023 – El triunfo de Roma: de ceremonia religiosa a gran espectáculo

El triunfo en Roma era a la vez una ceremonia para recompensar a un general victorioso y un extraordinario espectáculo público. Bajo el Imperio, sólo el emperador podía disfrutar de este honor excepcional. El desfile de tropas, botines, prisioneros y el vencedor recorría gran parte de la ciudad, pasaba por numerosos edificios espectaculares y terminaba con la subida al Capitolio, donde un sacrificio ante el templo de Júpiter Capitolino ponía el broche final a la jornada. Seguiremos los principales momentos de la « pompa » triunfal en la Roma restaurada. Esta ceremonia, en su forma tradicional, terminaba precisamente en el momento de la restauración de Roma: a principios del siglo IV d.C.

Los Nocturnos del Plan de Roma podrán seguirse en persona, en el anfiteatro Pierre Daure (Universidad de Caen – Campus I), o en línea (www.youtube.fr/cireve/live). En ambos casos, los espectadores podrán formular preguntas al final de la sesión.

Unos días después de la sesión, el vídeo estará disponible en el canal YouTube de CIREVE (www.youtube.fr/cireve).

Der Plan von Rom ist ein großes, fast 70 m² großes Gipsmodell, das das antike Rom zur Zeit Kaiser Konstantins (4. Jh. n. Chr.) darstellt. Das Modell wurde von dem normannischen Architekten Paul Bigot (1870-1942) entworfen, der 1900 den Großen Preis von Rom erhielt und Professor an der Ecole des Beaux-Arts in Paris war. Das Planrelief wurde der Universität Caen vermacht und ist heute im Maison de la Recherche en Sciences Humaines (Haus der Geisteswissenschaften) ausgestellt. Es bildet die Grundlage für ein multidisziplinäres Projekt, bei dem ein virtuelles 3D-Modell mit computergenerierten Bildern rekonstruiert wird…

15. November 2023 – Der Triumph in Rom: Von der religiösen Zeremonie zum großen Spektakel

Der Triumph in Rom ist sowohl eine Zeremonie, die einen siegreichen General belohnt, als auch ein öffentliches Spektakel von außergewöhnlichem Ausmaß. Während des Kaiserreichs wurde nur dem Kaiser diese außergewöhnliche Ehre zuteil. Der Umzug der Truppen, der Beute, der Gefangenen und des Siegers führte durch einen großen Teil der Stadt, vorbei an mehreren Schaugebäuden und endete mit dem Aufstieg zum Kapitol, wo ein Opfer vor dem Tempel des Jupiter Capitolinus den Tag beendete. Wir werden die wichtigsten Momente des triumphalen « Pomps » im wiederhergestellten Rom verfolgen. Diese Zeremonie in ihrer traditionellen Form endet genau zu der Zeit, in der wir Rom restituieren: zu Beginn des vierten Jahrhunderts n. Chr..

Die Nocturnes du Plan de Rome können entweder als Präsenzveranstaltung im Pierre Daure Amphitheater (Universität Caen – Campus I) oder online (www.youtube.fr/cireve/live) verfolgt werden. In beiden Fällen können die Zuschauer am Ende der Vorführung Fragen stellen.

Einige Tage nach der Sitzung wird das Video der Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal des CIREVE (www.youtube.fr/cireve) verfügbar sein.

