Inscription obligatoire. Le séminaire sera suivi d’un buffet sucré.

Dans le cadre de son animation scientifique, l’Institut DATAIA organise tout au long de l’année des séminaires visant à échanger autour de l’IA. Amphithéâtre Peugeot (bât. Bouygues) – CentraleSupélec 8 rue Joliot Curie – 91190 Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{“link”: “https://paulgay.github.io/index.html”}] Paul GAY, Ingénieur de recherche au sein de l’équipe GreenAI Uppa (Université de Pau) et au Laboratoire LISN (Université Paris-Saclay), présentera ses travaux sur le thème “Integrating environmental impact of AI in a data center”. Paul étudie l’IA efficace en énergie et embarquée et les applications environnementales de l’IA. Il est notamment impliqué dans différents projets dont l’empreinte carbone d’un centre de données, le comptage de poissons sur des vidéos et l’indexation multimédia pour la gestion de crise.

Résumé : ce séminaire décrira le projet Coca4ai qui prévoit de construire des modèles multi-échelles pour mesurer l’empreinte carbone et évaluer le compromis “impact environnemental”/”précision de l’algorithme” pour les algorithmes d’apprentissage profond à l’échelle d’un centre de données : itération de l’algorithme, utilisateur, nœud, infrastructure entière. Les mesures de la consommation d’énergie proviendront de compteurs d’énergie externes précis, de capteurs informatiques intégrés ainsi que de données provenant des installations telles que le système de refroidissement.Le contexte d’application sera centré sur le LabIA. Ce dernier contient 12 stations dédiées à l’IA et est utilisé par 5 autres laboratoires. Il a une taille représentative de pour analyser la consommation des modèles d’IA et les pratiques des utilisateurs. Les données collectées permettront d’identifier de nouvelles opportunités applicables à d’autres grands centres de données. comme Jean-Zay. Enfin, un objectif important sera d’impacter le comportement des data scientists par la prise de conscience de l’énergie qu’ils utilisent et de l’impact qu’ils ont sur l’environnement.

