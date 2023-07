35e Festival Sable Show – Concert de Lucien Chéenne Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer, 28 juillet 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Des concert gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Chanteur et auteur-compositeur français, Lucien Chéenne s’inspire de la musique populaire américaine mais aussi de la chanson française. Sa musique est chaleureuse et accueillante, teintée de blues-rock brut et de country-folk.

Dans son album « Pied-Tendre », il propose des chansons empreintes d’émotion et de réalisme, célébrant la vie dans toutes ses nuances. Lucien Chéenne est un artiste singulier, refusant les clivages et se produisant avec un style personnel et sans frontières..

2023-07-28 21:00:00

Amphithéâtre Perdrisot

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

French singer and songwriter Lucien Chéenne draws his inspiration from both American popular music and French chanson. His music is warm and welcoming, tinged with raw blues-rock and country-folk.

In his album « Pied-Tendre », he offers songs imbued with emotion and realism, celebrating life in all its nuances. Lucien Chéenne is a singular artist, refusing to divide and performing with a personal style that knows no boundaries.

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

El cantante y compositor francés Lucien Chéenne se inspira tanto en la música popular americana como en la chanson francesa. Su música es cálida y acogedora, teñida de crudo blues-rock y country-folk.

En su álbum Pied-Tendre, ofrece canciones llenas de emoción y realismo, que celebran la vida en todos sus matices. Lucien Chéenne es un artista singular, que rechaza las divisiones y actúa con un estilo personal que no conoce fronteras.

Kostenlose Konzerte mit Blick auf das Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Sable Show Festival in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber immer zugängliche Programmauswahl.

Der französische Sänger und Songwriter Lucien Chéenne lässt sich von der amerikanischen Volksmusik, aber auch vom französischen Chanson inspirieren. Seine Musik ist warm und einladend, gefärbt von rohem Blues-Rock und Country-Folk.

Auf seinem Album « Pied-Tendre » präsentiert er emotionale und realistische Lieder, in denen er das Leben in all seinen Nuancen feiert. Lucien Chéenne ist ein einzigartiger Künstler, der sich gegen Trennungen wehrt und mit einem persönlichen, grenzenlosen Stil auftritt.

