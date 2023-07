35e Festival Sable Show – Concert de SNRY LAMY ET KTLNTS Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer, 25 juillet 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Des concert gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Les percussions de Lamy & Ktlnts viennent s’entremêler aux douces et progressives mélodies. Un savoureux mélange à la recherche d’un rythme universel, pierre angulaire de leurs inspirations musicales. Lamy & Ktlnts, DJs producteurs, explorent les sonorités musicales avec passion, dans un but constant de trouver la formule secrète de l’alchimie musicale façonnant la danse. Toujours un œil sur le public et l’autre sur le rythme..

2023-07-25 21:00:00 fin : 2023-07-25 . .

Amphithéâtre Perdrisot

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

Lamy & Ktlnts? percussion intermingles with soft, progressive melodies. A delicious blend in search of a universal rhythm, the cornerstone of their musical inspiration. Lamy & Ktlnts, DJ producers, explore musical sonorities with passion, constantly striving to find the secret formula of musical alchemy that shapes dance. Always with one eye on the audience and the other on the rhythm.

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

La percusión de Lamy & Ktlnts se entremezcla con melodías suaves y progresivas. Una deliciosa mezcla en busca de un ritmo universal, piedra angular de su inspiración musical. Lamy & Ktlnts, DJ productores, exploran los sonidos musicales con pasión, esforzándose constantemente por encontrar la fórmula secreta de la alquimia musical que da forma al baile. Siempre con un ojo puesto en el público y el otro en el ritmo.

Kostenlose Konzerte mit Blick auf das Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber immer zugängliche Programmauswahl.

Die Perkussion von Lamy & Ktlnts vermischt sich mit sanften und progressiven Melodien. Eine köstliche Mischung auf der Suche nach einem universellen Rhythmus, dem Eckpfeiler ihrer musikalischen Inspirationen. Lamy & Ktlnts sind DJs und Produzenten, die mit Leidenschaft musikalische Klänge erforschen, immer mit dem Ziel, die geheime Formel für die musikalische Alchemie zu finden, die den Tanz formt. Immer ein Auge auf das Publikum und das andere auf den Rhythmus gerichtet.

