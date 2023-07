35e Festival Sable Show – Concert de Harverhill Paeks Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer, 21 juillet 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Des concert gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Instrumentation minimale, interprétation intense et douce mélancolie, les deux frères vannetais assument pleinement des influences de la Californie des années 70 avec harmonie vocale et guitares lumineuses. Ce jeune duo folk très prometteur enchaîne les cafés concert de Bretagne et d’ailleurs..

2023-07-21 21:00:00 fin : 2023-07-21 . .

Amphithéâtre Perdrisot

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

Minimal instrumentation, intense interpretation and gentle melancholy, the two brothers from Vannes take full responsibility for their 70s California influences, with vocal harmony and luminous guitars. This very promising young folk duo has been playing café concerts in Brittany and beyond.

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

Instrumentación mínima, interpretación intensa y suave melancolía, los dos hermanos de Vannes aprovechan al máximo sus influencias californianas de los años 70 con armonía vocal y guitarras luminosas. Este joven y prometedor dúo de folk está dando una serie de conciertos en cafés de Bretaña y más allá.

Kostenlose Konzerte mit Blick auf das Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Sable Show Festival in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber immer zugängliche Programmauswahl.

Mit minimaler Instrumentierung, intensiver Interpretation und sanfter Melancholie stehen die beiden Brüder aus Vannetta voll und ganz zu ihren Einflüssen aus dem Kalifornien der 70er Jahre mit stimmlicher Harmonie und leuchtenden Gitarren. Dieses junge, sehr vielversprechende Folk-Duo tritt in den Café-Konzerten der Bretagne und darüber hinaus auf.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité