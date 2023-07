35e Festival Sable Show – Concert de Stabar Amphithéâtre Perdrisot Villers-sur-Mer, 11 juillet 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Des concert gratuits face à la mer chaque mardi et vendredi soir de l’été ! Depuis plus de 30 ans, le Festival Sable Show s’est installé dans le paysage des festivals locaux, tant par sa longévité que par ses choix de programmations exigeants mais toujours accessibles.

Originaire de Nantes, Stabar est un groupe de musique qui se distingue par son éclectisme et son énergie sur scène. Avec des influences soul, reggae, jazz et musique latine, les paroles de leurs chansons abordent des sujets sensibles et originaux, tout en offrant une vision originale et sans jugement. Offrant un spectacle décontracté et ensoleillé, avec des moments énergiques et des moments plus doux et sensibles, les membres du groupe Stabar cherchent avant tout à faire voyager leur public et à créer une ambiance de partage et de convivialité..

2023-07-11 21:00:00 fin : 2023-07-11 . .

Amphithéâtre Perdrisot

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



Free concerts by the sea every Tuesday and Friday evening in summer! For over 30 years, the Festival Sable Show has been a fixture on the local festival scene, both for its longevity and for its demanding yet accessible programming choices.

Hailing from Nantes, France, Stabar is a music group distinguished by its eclecticism and energy on stage. With influences from soul, reggae, jazz and Latin music, their lyrics tackle sensitive and original subjects, while offering an original and non-judgmental vision. Offering a relaxed and sunny show, with energetic moments and softer, more sensitive ones, the members of the Stabar group aim above all to take their audience on a journey and create an atmosphere of sharing and conviviality.

Conciertos gratuitos junto al mar todos los martes y viernes por la noche durante todo el verano Desde hace más de 30 años, el Festival Sable Show es un fijo de la escena festivalera local, tanto por su longevidad como por su programación exigente pero accesible.

Procedente de Nantes, Stabar es un grupo musical que destaca por su eclecticismo y su energía sobre el escenario. Con influencias del soul, el reggae, el jazz y la música latina, las letras de sus canciones abordan temas sensibles y originales, al tiempo que ofrecen una visión original y sin prejuicios. Ofreciendo un espectáculo relajado y soleado, con momentos enérgicos y otros más suaves y sensibles, los miembros del grupo Stabar pretenden ante todo hacer viajar a su público y crear una atmósfera de intercambio y convivencia.

Kostenlose Konzerte mit Blick auf das Meer jeden Dienstag- und Freitagabend im Sommer! Seit über 30 Jahren hat sich das Festival Sable Show in der lokalen Festivallandschaft etabliert, sowohl durch seine Langlebigkeit als auch durch seine anspruchsvolle, aber stets zugängliche Programmauswahl.

Stabar stammt aus Nantes und ist eine Musikgruppe, die sich durch ihren Eklektizismus und ihre Energie auf der Bühne auszeichnet. Mit Einflüssen aus Soul, Reggae, Jazz und lateinamerikanischer Musik behandeln die Texte ihrer Lieder sensible und originelle Themen, wobei sie eine originelle und urteilsfreie Sichtweise bieten. Die Mitglieder der Gruppe Stabar bieten eine entspannte und sonnige Show mit energiegeladenen und sanfteren, gefühlvollen Momenten. Sie wollen ihr Publikum vor allem auf eine Reise mitnehmen und eine Atmosphäre des Teilens und der Geselligkeit schaffen.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité