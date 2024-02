Asymétrie matière-antimatière et oscillation des neutrinos Amphithéâtre Lycée Notre Dame de Toutes-Aides Nantes, vendredi 16 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-16 21:00 – 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 8 € Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 € Membres d’une association d’astronomie, Abonnés à l’Université Permanente : 6 € Mineurs et membres de la SAN : 5 € Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public

Conférence de Benjamin Quilain, chargé de recherche au CNRS. L’Univers que nous observons aujourd’hui est constitué de matière en écrasante majorité, et de très peu d’antimatière. Pourtant, une telle asymétrie est incompatible avec le scénario de l’inflation…

Amphithéâtre Lycée Notre Dame de Toutes-Aides Doulon – Bottière Nantes 44300

