L’origine du système solaire et comment la Terre a failli être très différente Amphithéâtre Lycée Notre Dame de Toutes-Aides Nantes, 8 décembre 2023, Nantes.

2023-12-08

Horaire : 21:00 23:00

Gratuit : non Plein tarif : 8 € Étudiants (moins de 26 ans) et demandeurs d’emploi : 6 € Membres d’une association d’astronomie, Abonnés à l’Université Permanente : 6 € Mineurs et membres de la SAN : 5 € Abonnement 10 conférences : 48 € – 36 € – 30 € Tout public

Conférence de Sean Raymond, directeur de recherche au LAB. Comprendre comment notre Terre s’est formée est un grand défi de la science planétaire, au cœur de la recherche d’autres planètes habitables dans la Galaxie. Nous avons des images de disques de formation de planètes autour de jeunes étoiles et avons découvert des milliers d’exoplanètes. On pense que divers processus physiques sont responsables de la croissance de grains de poussière de taille micrométrique jusqu’à des planètes de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Certains processus sont bien prévisibles. Pourtant, d’autres sont de nature stochastique, de sorte qu’un petit changement peut entraîner un résultat radicalement différent. Les simulations numériques peuvent nous aider à explorer la robustesse des scénarios de formation de notre planète et de notre Système solaire. La question devient alors : quelles caractéristiques rendent la Terre vraiment spéciale ?

Amphithéâtre Lycée Notre Dame de Toutes-Aides Doulon – Bottière Nantes 44300

https://www.san.asso.fr/conferen/aff_sais.php?saison=2023-2024