Architecture et vivant Amphithéâtre (Les arènes) Arles, 2 décembre 2023, Arles.

Architecture et vivant Samedi 2 décembre, 14h30 Amphithéâtre (Les arènes) visite incluse dans le tarif d’entrée du monument. Gratuit pour les Arlésiens et – de 18 ans sur présentation d’un justificatif.

«Regards croisés » : prises de vue réalisées par les architectes Antoine Basile et Ulysse Rousselet, qui pointent l’amphithéâtre, à travers les traces du vivant.

Leur démarche s’inscrit dans une réflexion posée lors de la résidence Acclimatation.s organisée en partenariat avec la DRAC PACA, la Maison de l’architecture et de la ville PACA et la ville d’Arles sur « Les îlots de fraicheur en centre-ville et site patrimonial remarquable ». La visite de l’exposition se poursuivra dans le centre ancien de la ville.

Par Antoine Basile, Architecte des patrimoines et associé au sein de l’atelier Géminé

Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T15:30:00+01:00

2023-12-02T14:30:00+01:00 – 2023-12-02T15:30:00+01:00

amphithéâtre exposition

Atelier géminé – Ville d’Arles