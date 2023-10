Corrida pédestre Amphithéâtre (Les arènes) Arles, 14 octobre 2023, Arles.

Corrida pédestre Samedi 14 octobre, 17h30 Amphithéâtre (Les arènes)

3ème édition

parcours de 5 km au coeur du centre historique d’Arles et de ses monuments patrimoniaux.

Départ Quai du 8-mai (1èh30 pour les enfants et 18h30 pour les adultes)

Arrivée et remise des prix dans l’amphithéâtre

Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.endurancechrono.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T17:30:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

2023-10-14T17:30:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00