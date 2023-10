Regards croisés – Architecture et Vivant Amphithéâtre (Les arènes) Arles, 13 octobre 2023, Arles.

Exposition

Regards croisés – Architecture et Vivant

Du 13 octobre 2023 au 31 janvier 2024 à l’Amphithéâtre d’Arles

Pour la première fois, une exposition trouve sa place au sein de ce prestigieux monument qu’est l’amphithéâtre romain, autour de l’architecture et du vivant. Elle propose une démarche croisée, à travers le travail réalisé, en Europe, par le photographe Pierre Vallet, sur des bâtiments signés par des architectes contemporains renommés, et le regard des architectes Antoine Basile et Ulysse Rousselet, membres d’une résidence réunissant des architectes, des urbanistes et des paysagistes sur Arles, autour d’un sujet fondamental au regard des enjeux climatiques actuels : « Les îlots de fraicheur en centre-ville et site patrimonial remarquable ».

Ces regards croisés d’un photographe sur l’architecture et d’architectes sur le vivant dans le monument offrent une balade pleine de poésie et d’interrogation sur notre patrimoine, sa place et sa vie.

Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/

Atelier Gemine-Ville d’Arles