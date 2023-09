Cet évènement est passé 30 minutes pour découvrir l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône 30 minutes pour découvrir l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes) Arles, 17 septembre 2023, Arles. 30 minutes pour découvrir l’amphithéâtre Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Amphithéâtre (Les arènes) entrée libre Accompagnés d’un guide conférencier, vous serez captivés par l’histoire et l’architecture de l’amphithéâtre, monument de spectacle consacré aux jeux et aux combats, construit à la fin du Ier siècle. Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 90 18 41 20 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T14:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

