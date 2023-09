Cet évènement est passé Le défi sports historiques Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Le défi sports historiques Amphithéâtre (Les arènes) Arles, 16 septembre 2023, Arles. Le défi sports historiques Samedi 16 septembre, 09h00, 13h30 Amphithéâtre (Les arènes) activité en continu, entrée libre Le défi sports historiques par ACTA Activités proposées en continu.

Relevez le défi et testez en famille les épreuves des jeux olympiques grecs comme la course en armes ou le saut en longueur avec haltères, les combats de gladiateurs, les épées médiévales, la rapière Renaissance ou encore le laser-run du pentathlon moderne ! Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgJEP2023_V11-web.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

