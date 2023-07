Les sports olympiques Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Les sports olympiques

9 juillet – 27 août, les dimanches

Amphithéâtre (Les arènes)
Rond-point des Arènes 13200 Arles

Animations incluses dans le tarif d'entrée, gratuit Arlésiens et -18 ans sur présentation d'un justificatif.

Découvrez une évocation fidèle des disciplines athlétiques de l'Antiquité (javelot, disque, saut avec haltères, courses en armes). Présentés par la société d'archéologie expérimentale ACTA.

04 90 49 38 20
http://www.patrimoine.ville-arles.fr/

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T15:30:00+02:00

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T15:30:00+02:00
2023-08-27T18:00:00+02:00 – 2023-08-27T18:30:00+02:00

