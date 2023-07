Les gladiateurs dans l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes) Arles, 8 juillet 2023, Arles.

Les gladiateurs dans l’amphithéâtre 8 juillet – 26 août Amphithéâtre (Les arènes) Animations incluses dans le tarif d’entrée, gratuit Arlésiens et -18 ans sur présentation d’un justificatif.

Venez découvrir et comprendre l’équipement, l’histoire, et les techniques de combats des gladiateurs dans l’antiquité. Présentés par la société d’archéologie expérimentale ACTA.

Après le spectacle, à 15h30 et 17h : L’école du petit gladiateur (à partir de 6 ans, dans la limite des places disponibles, inscription sur place auprès des intervenants ACTA)

Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles

C.Berger