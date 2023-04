Les mémoires de l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’Évènement: Arles

Les mémoires de l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes), 29 avril 2023, Arles. Les mémoires de l’amphithéâtre Samedi 29 avril, 17h00 Amphithéâtre (Les arènes) Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif Dans ce lieu de spectacle dédié aux combats et aux démonstrations de force, l’éloquence du conteur vous entraîne dans la fabuleuse histoire du monument grâce aux témoins d’hier et d’aujourd’hui. Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 18 41 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgPrintemps_NUM_L-V12.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

