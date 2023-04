Medicus, médecin des gladiateurs Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Medicus, médecin des gladiateurs Amphithéâtre (Les arènes), 12 avril 2023, Arles. Medicus, médecin des gladiateurs 12 avril – 3 mai Amphithéâtre (Les arènes) Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif Participez à la rencontre plaisante d’un gladiateur prétentieux et d’un médecin farfelu. Alors que le premier prépare un combat prestigieux, le second expérimente avec vous sa nouvelle médecine. A travers cette création artistique in situ autour du monument et de son histoire, la direction du patrimoine vous propose un spectacle fantaisiste et comique. Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 18 41 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://kiosque.arles.fr/static/files/ArlesPatrimoine_ProgPrintemps_NUM_L-V12.pdf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T14:45:00+02:00

2023-05-03T16:00:00+02:00 – 2023-05-03T16:45:00+02:00 patrimoine spectacle Axelle Digaud / Ville d’Arles

