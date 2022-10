La fureur de l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes) Arles Catégories d’évènement: Arles

La fureur de l’amphithéâtre Amphithéâtre (Les arènes), 29 octobre 2022, Arles. La fureur de l’amphithéâtre Samedi 29 octobre, 15h00 Amphithéâtre (Les arènes)

Spectacle inclus dans le tarif d’entrée de l’amphithéâtre, gratuit -18 ans accompagné d’un adulte, gratuit pour les Arlésiens sur présentation d’un justificatif

Comédie présentée par la Compagnie le Rouge et le Vert Amphithéâtre (Les arènes) Rond-point des Arènes 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 49 38 20 http://www.patrimoine.ville-arles.fr/ Que vous veniez pour explorer l’histoire du monument dans l’Antiquité, au Moyen Âge, à la Renaissance ou aujourd’hui, rien n’y fait : l’amphithéâtre est hanté par un drôle de personnage… A travers cette création artistique in situ autour du monument et de son histoire, la direction du patrimoine vous convie à une promenade théâtrale, fantaisiste et comique.

