Conférence « Paul Jouve (1878-1973), artiste de la nature et de l’ailleurs ». Amphithéâtre Landowski Boulogne-Billancourt, 17 septembre 2023, Boulogne-Billancourt.

Peintre, sculpteur, décorateur et illustrateur, Paul Jouve s’impose comme l’un des grands créateurs Art déco. Cet artiste animalier a représenté avec puissance et sensibilité la faune sauvage, en particulier les félins, tout au long de son existence. Ses voyages en Algérie, en Grèce ou en Indochine lui ont inspiré des images grandioses des peuples et des paysages de ces pays lointains. Benjamin Couilleaux, directeur du musée des Années Trente, vous invite à redécouvrir la vie et l’œuvre de l’un artistes français les plus attachants du XXe siècle.

Amphithéâtre Landowski 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.boulognebillancourt.com Le centre culturel boulonnais est particulièrement voué au développement des arts plastiques, à celui de la lecture et à la mise en valeur du patrimoine. L’espace Landowski invite les visiteurs à la connaissance du passé patrimonial de Boulogne-Billancourt et à la découverte des modes contemporains d’expression : il abrite des expositions temporaires, un amphithéâtre, une vaste médiathèque, un cinéma d’art et d’essai ainsi que les collections du musée des Années 30 et du musée Paul-Landowski. La nef centrale, ouverte de 8h à 21h, est le carrefour permanent de rencontres, de découvertes et de confrontations régulièrement renouvelées. Métro. Ligne 9 (Marcel Sembat) Bus 126 et 175 (Hôtel de ville)

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

