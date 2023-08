Découverte de l’Amphithéâtre Jean Cocteau Amphithéâtre Jean Cocteau Cap-d’Ail Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Découverte de l'Amphithéâtre Jean Cocteau Samedi 16 septembre, 11h00 Amphithéâtre Jean Cocteau Sur inscription L'amphithéâtre décoré par Jean Cocteau est un véritable lieu d'exception niché au cœur des pins. Ouvert uniquement à cette occasion, nous vous proposons une visite hors du temps.

En 1957, Jean Moreau, Fondateur du Centre Méditerranéen, invite Jean Cocteau, alors résidant au Cap-Ferrat, à venir assister à la représentation d’une pièce de Garcia Lorca donnée par les étudiants. Jean Cocteau deviendra l’ami de Jean Moreau et du Centre Méditerranéen. Il y reviendra régulièrement exercer son art jusqu’en 1963, année de sa disparition. Un superbe amphithéâtre a été édifié, imaginé et dessiné par lui-même. Amphithéâtre Jean Cocteau Chemin des oliviers 06320 cap d’ail Cap-d’Ail 06320 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 93 78 02 33 »}, {« type »: « email », « value »: « evenements@cap-dail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Amphithéâtre Jean Cocteau Adresse Chemin des oliviers 06320 cap d'ail Ville Cap-d'Ail

