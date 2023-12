Arles et le Rhône, d’un pont à l’autre Amphithéâtre Henri Cérésola / Pierre Fassin de l’Espace Van Gogh Arles, 17 décembre 2023 16:30, Arles.

Les Amis du Vieil Arles proposent une conférence dimanche 17 décembre à 17 h 30 dans l’amphithéâtre « Henri Cérésola / Pierre Fassin » de l’Espace Van Gogh, place Félix Rey à Arles. Elle aura pour thème :

« Arles et le Rhône, d’un pont à l’autre »

et sera prononcée par M. Jean Piton, archéologue, membre du conseil d’administration des AVA.

De tout temps, la traversée du Rhône à Arles a constitué un enjeu social et économique primordial et a nécessité des prouesses techniques tenant compte de l’état de l’art du moment ainsi que du caractère impétueux de ce fleuve majestueux.

Entrée libre et gratuite.

Amphithéâtre Henri Cérésola / Pierre Fassin de l’Espace Van Gogh Place Félix Rey ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

2023-12-17T17:30:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

