Comment Folco de Baroncelli-Javon est devenu Sioux Amphithéâtre « Henri Cérésola – Pierre Fassin » de l’Espace Van Gogh, 29 janvier 2023, Arles. Comment Folco de Baroncelli-Javon est devenu Sioux Dimanche 29 janvier, 17h30 Amphithéâtre « Henri Cérésola – Pierre Fassin » de l’Espace Van Gogh

Entrée libre et gratuite

Conférence proposée par les Amis du Vieil Arles

Jacques Maudy invité par les AVA donnera une conférence sur ce thème qui met à l'honneur une figure de la Camargue et le cinéma.

Jacques Maudy invité par les AVA donnera une conférence sur ce thème qui met à l’honneur une figure de la Camargue et le cinéma.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-29T17:30:00+01:00

2023-01-29T19:00:00+01:00

