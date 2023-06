Bal Folk en Seine des Jeudis sur le Quai Amphithéatre Folk, Paris (75) Bal Folk en Seine des Jeudis sur le Quai Amphithéatre Folk, Paris (75), 6 juillet 2023, . Bal Folk en Seine des Jeudis sur le Quai Jeudi 6 juillet, 19h30 Amphithéatre Folk, Paris (75) Participation Festival de Danses et Musiques Traditionnelles » Folk » à Paris , sur la berge de Seine – Quai Saint Bernard 75005 ( Métro Sully Morland / Jussieux ) Chaque Jeudi du 22 Juin à Fin Août 2023 Sans Billetterie , Sans Réservation , Sans Sonorisation , Sans Pecussions Orchestre Traditionnel – instruments acoustiques ( Vielle – Cornemuse , Guitares Violons , Accordéons , Futes … Et Chants à Répondre ) Bienvenue aux Danseuses , Danseurs, Musiciennes et Musiciens de Danses Folk Tradtionnelles TOUTES Régions et TOUTES époques ( Renaissance , Bretagne , Berry , Basque , Avergne , Cajun , Morvan , italie , Scandinave .. ) Valses , Cercles , Mazurkas , Rondes et Farandoles , Polkas , Rondeaux … Une Participation à la Saison : 5€ pour Juin à Septembre ou » Au chapeau » pour les participants Occaionnels Renseignements : Marc au 01 47 97 97 65 ( Messagerie ) source : événement Bal Folk en Seine des Jeudis sur le Quai publié sur AgendaTrad Amphithéatre Folk, Paris (75) 2, Quai Saint-Bernard

Amphithéatre Folk, 75005 Paris, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43232 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T19:30:00+02:00 – 2023-07-06T23:30:00+02:00

2023-07-06T19:30:00+02:00 – 2023-07-06T23:30:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Amphithéatre Folk, Paris (75) Adresse 2, Quai Saint-Bernard Amphithéatre Folk, 75005 Paris, France Age max 110 Lieu Ville Amphithéatre Folk, Paris (75)

Amphithéatre Folk, Paris (75) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//