Embarquez pour une fascinante traversée des Alpes, où les variations constantes de la météo et des paysages se confondent avec celles des émotions. Le temps sera suspendu aux récits introspectifs et d'aventures de J.Annequin, D.Dulac et S.Tesson.

Traversez les Alpes avec Jean Annequin, Daniel Dulac et Sylvain Tesson
29 mars 2023, 20:00-22:00
Amphithéâtre ENSA, Chamonix-Mont-Blanc

