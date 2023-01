Séminaire DATAIA 16/02 | Laurent JACOB « Learning from biological sequences in functional and evolutionary genomics » Amphithéâtre e068 – CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Séminaire DATAIA 16/02 | Laurent JACOB « Learning from biological sequences in functional and evolutionary genomics » Amphithéâtre e068 – CentraleSupélec, 16 février 2023, Gif-sur-Yvette. Séminaire DATAIA 16/02 | Laurent JACOB « Learning from biological sequences in functional and evolutionary genomics » Jeudi 16 février, 14h00 Amphithéâtre e068 – CentraleSupélec

Participation sur inscription

Dans le cadre de son animation scientifique, l’Institut DATAIA organise tout au long de l’année des séminaires visant à échanger autour de l’IA. Amphithéâtre e068 – CentraleSupélec 8-10 rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://lbbe.univ-lyon1.fr/fr/annuaires-des-membres/jacob-laurent »}] Laurent JACOB (Laboratoire de biométrie et biologie évolutive (LBBE UMR 5558), CNRS, Université Lyon 1) présentera ses travaux sur le thème « Learning from biological sequences in functional and evolutionary genomics« . Laurent Jacob s’intéresse au développement de méthodes statistiques et d’apprentissage automatique pour résoudre des problèmes en biologie moléculaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T14:00:00+01:00

2023-02-16T15:30:00+01:00 ©Institut DATAIA

Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu Amphithéâtre e068 - CentraleSupélec Adresse 8-10 rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette Campus Urbain de Paris-Saclay Ville Gif-sur-Yvette lieuville Amphithéâtre e068 - CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Departement Essonne

Amphithéâtre e068 - CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gif-sur-yvette/

Séminaire DATAIA 16/02 | Laurent JACOB « Learning from biological sequences in functional and evolutionary genomics » Amphithéâtre e068 – CentraleSupélec 2023-02-16 was last modified: by Séminaire DATAIA 16/02 | Laurent JACOB « Learning from biological sequences in functional and evolutionary genomics » Amphithéâtre e068 – CentraleSupélec Amphithéâtre e068 - CentraleSupélec 16 février 2023 Amphithéâtre e068 - CentraleSupélec Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette

Gif-sur-Yvette Essonne