Les Bouffées Musicales Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les Bouffées Musicales Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris, 23 juin 2023, Paris. Les Bouffées Musicales Vendredi 23 juin, 17h00 Amphithéâtre du Parc de Belleville Gratuit et repas à prix libre Les Bouffées Musicales, un festival de concerts et repas partagés gratuits à l’air libre ! Cette année c’est en collaboration avec La Cantine des Pyrénées, une cantine solidaire du 20ème arrondissement de Paris, que nous organisons notre évènement.

Au programme, à 17h du tango moderne avec le groupe des Fleurs Noires, à 18h du string rock avec le groupe 2 Birds Band et pour finir Tangomotán à 19h avec un set de tango-électro. Amphithéâtre du Parc de Belleville 27 rue Piat Paris 75020 Quartier de Belleville Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T17:00:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00

2023-06-23T17:00:00+02:00 – 2023-06-23T20:30:00+02:00 ©Les Bouffées Musicales Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Amphithéâtre du Parc de Belleville Adresse 27 rue Piat Ville Paris Lieu Ville Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris

Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Bouffées Musicales Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris 2023-06-23 was last modified: by Les Bouffées Musicales Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris Amphithéâtre du Parc de Belleville Paris 23 juin 2023