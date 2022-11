Agroforesterie, entre agriculture et paysage amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Agroforesterie, entre agriculture et paysage amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde, 28 novembre 2022, Blanquefort. Agroforesterie, entre agriculture et paysage Lundi 28 novembre, 09h00, 13h30 amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde

https://forms.gle/4pRt8xGr4AViJcQN8

La thématique développée est l’agroforesterie comme moyen de créer du vivant, en respectant la terre tout en participant à l’évolution de nos territoires. handicap moteur mi amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde 84 avenue du Général De Gaulle 33290 Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine l ‘EPLEFPA Bordeaux Gironde organise une journée de conférences sur l’Agroforesterie, entre agriculture et paysage. Celles-ci se déroulent toute la journée du 28 Novembre 2022 et sont à destination des apprenants, des professionnels du monde agricole et du paysage et toutes les personnes intéressées par le sujet. La thématique développée est l’agroforesterie comme moyen de créer du vivant, en respectant la terre tout en participant à l’évolution de nos territoires. Une première approche permettra de poser un constat et un état des lieux d’une agriculture qui se renouvelle, qui cherche des solutions face à l’effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique. Ensuite seront présentées des solutions et expérimentations qui offrent des résultats au sein des exploitations viticoles notamment. Enfin seront abordés les effets de l’agroforesterie sur la création de nouveaux paysages en présentant le regard des paysans qui composent ainsi leur cadre de vie. On s’interrogera sur les apports de la démarche paysagère dans les projets agricoles. Ces trois approches de l’agroforesterie seront présentées par des scientifiques, auteur, agriculteurs et paysagistes qui nous feront part de leurs méthodologies, leurs recherches et leurs observations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T09:00:00+01:00

2022-11-28T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde Adresse 84 avenue du Général De Gaulle 33290 Blanquefort Ville Blanquefort Age minimum 17 Age maximum 99 lieuville amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde Blanquefort Departement Gironde

amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Agroforesterie, entre agriculture et paysage amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde 2022-11-28 was last modified: by Agroforesterie, entre agriculture et paysage amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde amphithéâtre du lycée agro viticole, EPLEFPA Bordeaux Gironde 28 novembre 2022 amphithéâtre du lycée agro viticole Blanquefort EPLEFPA Bordeaux Gironde Blanquefort

Blanquefort Gironde