Tabac, alcool, alimentation, activité physique, vaccination contre les papillomavirus, ou encore, respect des recommandations en matière de protection contre les UV : ce sont 40% des cancers qui seraient évitables si nous modifions nos habitudes de vie. Intégrer les recommandations actuelles dans ses comportements quotidiens, c’est ainsi se donner des moyens efficaces de réduire son risque de cancer.

Les élus MSA du secteur Trégor Goëlo, en partenariat la Ligue contre le Cancer des Côtes d’Armor, organisent une conférence publique sur le thème de la prévention des cancers et des dépistages organisés. Le Docteur Olivier NOUEL animera la conférence et répondra aux questions des participants.

Moment de rencontres et d’échanges, la conférence rappellera les moyens à notre disposition pour prévenir les cancers, que ce soit par un changement de mode de vie ou dans certains cas, par la vaccination. Elle permettra également d’aborder le rôle primordial du dépistage dans les chances de guérison et sensibilisera ainsi sur les différentes campagnes de dépistages organisés. Plus largement, cette rencontre sera l’occasion de s’informer sur l’accompagnement proposé par de la Ligue contre le Cancer, en cas de cancer avéré.

Venez nombreux participer à cette conférence, ouverte à tous et gratuite (assurés MSA ou non).

Amphithéâtre du lycée agricole Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy 22450 Pommerit-Jaudy Côtes-d’Armor Bretagne

2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T22:00:00+01:00

prévention cancers

MSA d’Armorique