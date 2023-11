Conte théâtral et musical Amphithéâtre du CIAP Bergerac, 28 décembre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

La Compagnie Vata vous convie à un conte musical et théâtral. Un comédien et un musicien vous racontent une histoire….

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . .

Amphithéâtre du CIAP Dordonha

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Vata invites you to a musical and theatrical tale. An actor and a musician tell you a story…

La Compagnie Vata le invita a un cuento musical y teatral. Un actor y un músico te cuentan una historia…

Die Compagnie Vata lädt Sie zu einem musikalischen und theatralischen Märchen ein. Ein Schauspieler und ein Musiker erzählen Ihnen eine Geschichte…

