Troyes le coût de l’effort Amphithéatre du centre Sportif de l’Aube Troyes, 14 septembre 2023, Troyes. le coût de l’effort Jeudi 14 septembre, 18h30 Amphithéatre du centre Sportif de l’Aube A travers un théatre forum l’accent sera mis sur les thématiques

Du burn out

Déclassement

Harcelment moral

Surcharge de travail

Sensibiliser au deploiement du reseau Sentinelles Amphithéatre du centre Sportif de l’Aube 5 rue Marie Curie 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T18:30:00+02:00 – 2023-09-14T21:00:00+02:00

2023-09-14T18:30:00+02:00 – 2023-09-14T21:00:00+02:00

