Le workshop « Questions de style : créer, adhérer, reconnaître » aura lieu le 5 juin 2023 de 9h30 à 18h à l’ENS Paris-Saclay dans l’amphithéâtre Dorothy Hodgkin.

Ce workshop a pour principal objectif de croiser les regards sur la question du style comme modes d’expression ou de perception, d’apprentissage et d’identification individuelle ou collective, ainsi que les façons ou les méthodes de sa reconnaissance, dans différents domaines, qu’il s’agisse de l’expression artistique, de la conception de nouveaux objets ou méthodes, ou plus généralement, de processus sensori-moteurs. Cela interroge les manières de construire des catégories de classement et de classer les personnes, sinon de leur attribuer des œuvres, ainsi que les techniques d’identification statistiques (la stylométrie, en matière littéraire) et les derniers développements de l’IA. Il s’agit de faire interagir les chercheurs de différentes disciplines sur ces questions pour faire émerger de nouveaux projets de recherche.

Amphithéâtre Dorothy Hodgkin – ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences 91190 Gif-sur-Yvette

2023-06-05T09:30:00+02:00 – 2023-06-05T18:00:00+02:00

