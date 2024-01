CINÉMA PARADISIO Film de Giuseppe Tornatore 1988 – 118 mn – France Italie avec Philippe Noiret, Jacques Perrin et Salvatore Cascio Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

CINÉMA PARADISIO Film de Giuseppe Tornatore 1988 – 118 mn – France Italie avec Philippe Noiret, Jacques Perrin et Salvatore Cascio

Vendredi 7 juin 2024, 20h00 Amphithéâtre d'Hallouvry Adhésion annuelle 20 €, adhésion découverte 5 € pour un film, tarif réduit carte Sortir 2.50 €, gratuit jusqu'à 18 ans.

Fin : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:30:00+02:00 Dans l’après-guerre, un petit village italien vit au rythme des séances du Cinéma Paradiso. C’est dans ce lieu que se noue une amitié forte entre Salvatore, un petit arçon malicieux, et Alfredo, le projectionniste bougon de la salle de cinéma…

Baigné par la lumière du sud de l’Italie et porté par la musique d’Ennio Morricone, Cinema Paradiso est autant une déclaration d’amour au cinéma qu’un récit d’apprentissage fondé sur une amitié qui transcende les générations. Dans le rôle d’Alfredo, Philippe Noiret se révèle exceptionnel en

projectionniste aussi bourru que touchant.

Présentation et analyse du film par Erwan Cadoret, Docteur en études cinématographiques, échanges. Amphithéâtre d'Hallouvry 13 rue d'Hallouvry 35135 Chantepie

