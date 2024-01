CAPITAINES D’AVRIL de Maria De Medeiros 2000 – 123 mn – Portugal avec Maria De Medeiros, Stefano, Accorsi, Joaquim De Almeida et Frédéric Pierrot. Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine CAPITAINES D’AVRIL de Maria De Medeiros 2000 – 123 mn – Portugal avec Maria De Medeiros, Stefano, Accorsi, Joaquim De Almeida et Frédéric Pierrot. Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie, 12 avril 2024, Chantepie. CAPITAINES D’AVRIL de Maria De Medeiros 2000 – 123 mn – Portugal

avec Maria De Medeiros, Stefano, Accorsi, Joaquim De Almeida et

Frédéric Pierrot. Vendredi 12 avril 2024, 20h00 Amphithéâtre d’Hallouvry Adhésion annuelle 20 €, adhésion découverte 5 € pour un film, tarif réduit avec la carte Sortir 2.50 €, gratuit jusqu’à 18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00 Le 24 avril 1974, une partie de l’armée portugaise organise un coup d’état contre le pouvoir dictatorial en place, la Révolution des œillets.

Deux capitaines et une jeune femme vont vivre de l’intérieur cette nuit qui mit fin au long régime totalitaire mis en place par Antonio Salazar…

A travers les destins croisés de plusieurs personnages, Maria De Medeiros orchestre une symphonie humaine pour rendre hommage à l’évènement qui a permis l’accession du Portugal, son pays natal, à la démocratie.

Un film indispensable pour comprendre l’histoire récente du pays et les répercussions de cette révolution jusqu’à aujourd’hui.

Présentation et analyse du film par Erwan Cadoret, Docteur en études cinématographiques, échanges. Amphithéâtre d’Hallouvry 13 rue d’Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « le.cantepio@gmail.com »}] Cinéma Détails Catégories d’Évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Code postal 35135 Lieu Amphithéâtre d'Hallouvry Adresse 13 rue d'Hallouvry 35135 Chantepie Ville Chantepie Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Amphithéâtre d'Hallouvry Chantepie Latitude 48.091727 Longitude -1.616331 latitude longitude 48.091727;-1.616331

Amphithéâtre d'Hallouvry Chantepie Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantepie/