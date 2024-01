CAMPAGNES, Quand l’homme renoue avec la nature Film de Laurent Cocherel 2020 – 52 mn en présence de 3 agriculteurs et du réalisateur Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie, 3 mars 2024, Chantepie.

CAMPAGNES, Quand l’homme renoue avec la nature

Film de Laurent Cocherel 2020 – 52 mn

en présence de 3 agriculteurs et du réalisateur Dimanche 3 mars 2024, 16h00 Amphithéâtre d’Hallouvry Adhésion annuelle 20€, adhésion découverte pour un film 5 €, tarif réduit avec la carte Sortir 2.50€, gratuit jusqu’à 18 ans.

On les connaît sans vraiment les connaître, on les traverse sans vraiment s’y arrêter. Le temps d’un printemps, prenons la pause dans nos campagnes. Ils sont forestiers, bergers, éleveurs, apiculteurs et ont un point commun : vivre au contact de la forêt. Une cohabitation insoupçonnée entre l’homme et le monde sauvage. Entre bocages et forêts, prairies et rivières, haies et étangs, à l’orée des bois ou de la nuit, vivez l’histoire extraordinaire d’un monde ordinaire. Et plongez dans un univers sensible, secret et fragile : le vôtre.

Pour récréer du lien avec la nature, Nicolas le berger, Ludovic l’apiculteur, Pierre-Yves l’éleveur et Sébastien le forestier ont choisi de vivre en lisière de forêt.

3 des 4 agriculteurs sont des producteurs du magasin « Brin

d’herbe ». Les images sont de toute beauté. D’ailleurs le

réalisateur, Laurent Cocherel, est aussi photographe

animalier professionnel.

Amphithéâtre d'Hallouvry 13 rue d'Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

Cinéma