avec Lucien Jean-Baptiste, Jacques Dutronc, Sandrine Bonnaire Vendredi 23 février 2024, 20h00 Amphithéâtre d'Hallouvry

Dimitri, 49 ans, est un homme très malade. Il rejoint « La Maison », un lieu où sont accueillies des personnes pour qui la médecine ne peut plus rien. Il y fait la rencontre de Suzanne, une bénévole qui se consacre à l’accompagnement des gens en fin de vie. Cette jeune femme lumineuse cache derrière sa disponibilité aux uns et aux autres un secret, une fêlure.

Dimitri, qui n’attendait plus rien, va vivre dans cette maison quelque chose de formidable. Le temps d’un accompagnement, Suzanne et lui vont s’aimer et s’entraider.

Un film émouvant sur la fin de vie, d’après le livre de Marie De hennesel. Dans ce film le duo, d’une grande tendresse, fonctionne à merveille.

En coopération avec le CCAS, au profit des familles de Chantepie

