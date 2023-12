PERSÉPOLIS Film de Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud 2007 – 97 mn – France Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie, 4 février 2024, Chantepie.

PERSÉPOLIS Film de Marjane Satrapi & Vincent Paronnaud

2007 – 97 mn – France Dimanche 4 février 2024, 16h00 Amphithéâtre d’Hallouvry Adhésion année 20€ ; adhésion découverte 5€ pour un film, tarif réduit avec la carte Sortir 2.50 €, gratuit jusqu’à 18 ans.

avec les voix de Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve & Danielle Darrieux

Dans le Téhéran de la fin des années 1970, la jeune Marjane, issue d’une famille iranienne libérale, voit grandir le pouvoir religieux des mollahs à la suite de la Révolution islamique. Alors que le pays s’enfonce dans la guerre et qu’elle découvre l’Europe, la question de l’identité de la jeune fille se pose de plus en plus…

Adapté de la bande dessinée autobiographique de Marjane Satrapi, Persépolis est un film d’animation pour adultes, qui, par son usage brillant de l’animation en noir et blanc, sublime les épreuves traversées par son héroïne, le cocasse et l’absurde se mêlant sans cesse au tragique.

Présentation et analyse du film par Erwan Cadoret, Docteur en études cinématographiques, échanges.

Amphithéâtre d'Hallouvry 13 rue d'Hallouvry 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne

Cinéma