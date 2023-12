LE SHÉRIF EST EN PRISON Film de Mel Brooks (1974) – 89 mn avec Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens et Mel Brook Amphithéâtre d’Hallouvry Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

avec Cleavon Little, Gene Wilder, Slim Pickens et Mel Brook Dimanche 14 janvier 2024, 16h00 Amphithéâtre d’Hallouvry Adhésion annuelle 20 € ; Adhésion découverte pour un film 5 €; tarif réduit avec la carte « Sortir » 2.50 € ; gratuit jusqu’à 18 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-14T16:00:00+01:00 – 2024-01-14T18:00:00+01:00 En 1874, alors qu’une ligne de chemin de fer doit traverser la petite ville de

Rock Ridge, un procureur machiavélique tente de faire fuir les habitants afin

de s’enrichir en rachetant leurs terres. Dans le but d’attiser les tensions au

sein de la communauté, il décide alors de nommer un shériff afro-américain.

Mais son plan ne va pas se dérouler comme prévu…

Roi de la comédie absurde à l’américaine, Mel Brooks livre ici sa propre

version du western, qu’il passe au moulinet du burlesque et du clin d’oeil

cinéphile tout en produisant une charge virulente contre le racisme à

l’américaine.

Présentation et analyse du film par Erwan Cadoret, Docteur en études cinématographiques, échanges. Amphithéâtre d'Hallouvry 13 rue d'Hallouvry 35135 Chantepie

