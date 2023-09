Cet évènement est passé Visite libre de l’amphithéâtre des Trois Gaules Amphithéâtre des trois gaules Lyon 01 Catégories d’Évènement: Lyon 01

Métropole de Lyon Visite libre de l’amphithéâtre des Trois Gaules Amphithéâtre des trois gaules Lyon 01, 16 septembre 2023, Lyon 01. Visite libre de l’amphithéâtre des Trois Gaules 16 et 17 septembre Amphithéâtre des trois gaules Les archéologues de la Ville vous accueillent à l’amphithéâtre des Trois Gaules : visite libre des vestiges et exposition-panneaux sur le Sanctuaire fédéral et l’amphithéâtre des Trois Gaules. Amphithéâtre des trois gaules Jardin des plantes / Rue Sportisse, 69001 Lyon 01 Lyon 01 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 12 12 http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/ Les archéologues de la Ville vous accueillent : visite libre des vestiges – exposition-panneaux sur le Sanctuaire fédéral et l’amphithéâtre des Trois Gaules. Bus C18-C13 : Mairie du 1 er S12-S6 : Jardin des plantes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Service archéologique Ville de Lyon Détails Catégories d’Évènement: Lyon 01, Métropole de Lyon Autres Lieu Amphithéâtre des trois gaules Adresse Jardin des plantes / Rue Sportisse, 69001 Lyon 01 Ville Lyon 01 Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Amphithéâtre des trois gaules Lyon 01 latitude longitude 45.76731;4.83425

Amphithéâtre des trois gaules Lyon 01 Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon 01/