Atelier Chronocubes : Une histoire d’éclairage 16 et 17 septembre Amphithéâtre des trois gaules

Venez jouer avec les archéologues de la Ville de Lyon et découvrir l’histoire et les évolutions de l’éclairage domestique et de l’éclairage public ! À partir du dispositif Chronocubes, vous pourrez tester vos connnaissances et classer les inventions par ordre chronologique.

Amphithéâtre des trois gaules Jardin des plantes / Rue Sportisse, 69001 Lyon 01 Lyon 01 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 12 12 http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/ Les archéologues de la Ville vous accueillent : visite libre des vestiges – exposition-panneaux sur le Sanctuaire fédéral et l’amphithéâtre des Trois Gaules. Bus C18-C13 : Mairie du 1 er S12-S6 : Jardin des plantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Service archéologique de la Ville de Lyon