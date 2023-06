Sortie Concert de l’atelier Poverta en campagne Amphithéâtre des trois gaules Lyon 01, 12 juillet 2023, Lyon 01.

Dans le cadre des ateliers « Poverta en campagne », la compagnie du Théâtre du Désordre des Esprits organise une sortie musicale le 12 juillet à partir de 19h00 : « 3 Concerts aux 3 Gaules ».

L’occasion pour le groupe intergénérationnel (séniors/enfants) de retrouver les musiciens avec lesquels ils travaillent sur le projet Poverta.

3 Concerts aux 3 Gaules rassemble des musiciens et chanteurs venus du Moyen-Orient, d’Afrique et de France.

Programmation éclectique & Musique orientale à l’honneur.

DJ DPLUSS (Gambie) -Dancehall, Reggae- / TRIO ARABE (Irak, Liban, Syrie) -Musiques sacrées et profanes du Moyen Orient- / AL QITHARA (Irak, France) -Musique orientale (Chants arabes surtitrés en français sur écran)

Buvette et restauration sur place.

Amphithéâtre des trois gaules Jardin des plantes / Rue Sportisse, 69001 Lyon 01 Lyon 01 69001 Lyon 1er Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 00 12 12 http://www.archeologie.lyon.fr/archeo/ Les archéologues de la Ville vous accueillent : visite libre des vestiges – exposition-panneaux sur le Sanctuaire fédéral et l’amphithéâtre des Trois Gaules. Bus C18-C13 : Mairie du 1 er S12-S6 : Jardin des plantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T19:00:00+02:00 – 2023-07-12T23:00:00+02:00

©Théâtre du Désordre des Esprits