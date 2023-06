Rencontres Musicales de La Baule 2023 Amphithéâtre des Dryades La baule, 9 juillet 2023, La baule.

Rencontres Musicales de La Baule 2023 Dimanche 9 juillet, 19h30 Amphithéâtre des Dryades Billet: 35, Billet: 19

RENAUD CAPUÇON & FRIENDS

DIMANCHE 9 JUILLET 2023

Lieu : Amphithéâtre des Dryades

Horaires : 19H30 – 21H30



Programme : César Franck : Quintette pour piano et cordes en fa mineur FWV 7

Ernest Chausson : Concert pour piano, violon et quatuor à cordes, ré majeur op. 21

Plein tarif : 35 €

Tarif réduit (- 20 ans / étudiants / demandeurs d’emploi) : 19 €

Amphithéâtre des Dryades Place des Dryades 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@rencontres-musicales-labaule.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://rencontres-musicales-labaule.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/rencontres-musicales-de-la-baule-2023-la-baule-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T19:30:00+02:00 – 2023-07-09T21:30:00+02:00

2023-07-09T19:30:00+02:00 – 2023-07-09T21:30:00+02:00

CULTURE FETEFOIRE