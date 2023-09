L’Odyssée agricole, 150 ans d’histoire de l’agriculture sous le regard de la presse Amphithéâtre des Archives départementales du Cher Bourges, 30 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

L’association « Le Centre de la Presse » vient de réaliser une exposition et un livre passionnants et richement illustrés, intitulés: L’Odyssée agricole, 150 ans d’histoire de l’agriculture sous le regard de la presse..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . EUR.

Amphithéâtre des Archives départementales du Cher

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



The association « Le Centre de la Presse » has just produced a fascinating, richly illustrated exhibition and book entitled: L?Odyssée agricole, 150 ans d?histoire de l?agriculture sous le regard de la presse.

La asociación « Le Centre de la Presse » acaba de producir una exposición y un libro fascinantes y profusamente ilustrados titulados: L’Odyssée agricole, 150 ans d’histoire de l’agriculture sous le regard de la presse.

Der Verein « Le Centre de la Presse » hat eine spannende und reich illustrierte Ausstellung und ein Buch mit dem Titel « Landwirtschaftliche Geschichte » herausgebracht: L’Odyssée agricole, 150 ans d’histoire de l’agriculture sous le regard de la presse (Die landwirtschaftliche Odyssee, 150 Jahre Landwirtschaftsgeschichte aus der Sicht der Presse).

Mise à jour le 2023-09-19 par BIT MEHUN SUR YEVRE