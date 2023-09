Film documentaire : Adélaîde H, une résistante alsacienne Amphithéâtre des Archives départementales du Cher Bourges, 8 novembre 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Projection organisée dans le cadre du Mois du film documentaire et la préparation au concours national de la Résistance et de la Déportation sur le thème « Résister à la déportation » Née en 1906 d’une famille protestante alsacienne, Adelaïde-Marthe Hautval est médecin psychiatre.

2023-11-08

Amphithéâtre des Archives départementales du Cher

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Screening organized as part of Documentary Film Month and in preparation for the national Resistance and Deportation competition on the theme of « Resisting deportation » Born in 1906 to a Protestant family from Alsace, Adelaïde-Marthe Hautval was a psychiatrist

Proyección organizada en el marco del Mes del Documental y como preparación del concurso nacional Resistencia y Deportación sobre el tema « Resistir a la deportación » Nacida en 1906 en el seno de una familia protestante de Alsacia, Adelaïde-Marthe Hautval era psiquiatra

Die Vorführung findet im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms und der Vorbereitung auf den Nationalen Wettbewerb des Widerstands und der Deportation zum Thema « Résister à la déportation » statt Adelaïde-Marthe Hautval wurde 1906 in einer protestantischen elsässischen Familie geboren und war Psychiaterin

