DU MANAGER 2.0 AU LEADER 3.0 Amphithéâtre de L’IUT Brest – Morlaix, 1 décembre 2022, Saint-Pol-de-Léon.

Comment impliquer ses collaborateurs, les motiver et les faire progresser ? Comment répondre à leurs besoins d’écoute, de respect et de considération ?

Amphithéâtre de L'IUT Brest – Morlaix 43 quai du Léon Morlaix Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne

LES OBJECTIFS DE CETTE CONFÉRENCE SONT LES SUIVANTS :

Définir des objectifs partagés et réaliser un feed-back efficace

Développer l’autonomie et l’initiative des collaborateurs

Gérer les situations difficiles et les conflits

Motiver et fidéliser ses collaborateurs

Venez découvrir la différence entre le manager gestionnaire et un leader inspirant qui permet de démultiplier les performances.

Repartez avec des outils pratiques pour favoriser le leadership, l’initiative et «l’empowerment » à tous les niveaux de votre organisation et tout ceci sans perdre en autorité ni en sacrifiant vos procédures.

L’ANIMATEUR DE CETTE CONFÉRENCE EST BENOÎT QUÉMAR :

Il aide les organisations et les personnes à mieux s’exprimer, mieux communiquer, à innover ou être créatif, à définir ou redéfinir leur raison d’être et à faire preuve de leadership en toute situation.

Original et disruptif dans ses interventions et formations, très loin d’un conférencier ou animateur classique, Benoît surprend son public, le fait s’interroger sur la finalité de toute action ou intervention, aligne cette finalité avec chaque tâche, aussi simple et minimale soit-elle, permet à chacun de trouver ou de donner du sens à ses actions et, pour une organisation, de trouver ou de préciser sa véritable raison d’être.

Inscription : https://framaforms.org/inscriptions-morlaix-innov-1665473869

CETTE MATINÉE S’ADRESSE AUX ENTREPRENEURS, PORTEURS DE PROJET, ÉTUDIANTS, CHERCHEURS, CURIEUX(SES) QUI SOUHAITENT S’INFORMER SUR CETTE THÉMATIQUE.



