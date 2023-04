Conférence sur le Wokisme Amphithéâtre de l’Institution Robin (Vienne) Vienne Catégories d’Évènement: Isère

Conférence sur le Wokisme Amphithéâtre de l’Institution Robin (Vienne), 26 avril 2023, Vienne. Conférence sur le Wokisme Mercredi 26 avril, 20h30 Amphithéâtre de l’Institution Robin (Vienne) Le wokisme consiste en une frénétique et irrépressible croisade contre la civilisation occidentale. Scindé en plusieurs faisceaux (féminisme, indigénisme, écologisme etc…) il œuvre à cette seule et même fin. Véritable police de la pensée et de la parole, il s’est institué en tribunal, il rend ses arrêts, censure, voue à la mort sociale, il réécrit l’histoire, efface, annule, biffe les œuvres qu’il juge offensantes. Aujourd’hui, il s’impose dans tous les cercles qui décident de la destinée de notre pays. Les jeunes sont la proie la plus aisée des maîtres à penser du wokisme à travers les réseaux sociaux, les séries télévisées et rien ne semble venir faire contrepoids ! Notre société dispose-t-elle finalement de suffisamment d’atouts pour faire contrepoids ? Telle est le sujet qu’évoquera notre conférencier. Le conférencier est M Emmanuel BROCHIER, doyen et directeur de l’IPC (Facultés libres de Philosophie et de Psychologie) de Paris.

Il interviendra le 26 avril à 20h30 à l'amphithéâtre de l'Institution Robin 1 cours Brillier à 38200 Vienne.

2023-04-26T20:30:00+02:00 – 2023-04-26T23:00:00+02:00

