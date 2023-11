La porte de la Cavalerie… et son quartier Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône La porte de la Cavalerie… et son quartier Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Arles, 26 novembre 2023, Arles. La porte de la Cavalerie… et son quartier Dimanche 26 novembre, 17h30 Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Entrée libre Les Amis du Vieil Arles proposent une conférence dimanche 26 novembre à 17 h 30 dans l’amphithéâtre « Henri Cérésola / Pierre Fassin » de l’Espace Van Gogh, place Félix Rey à Arles. Elle aura pour thème :

« La Porte de la Cavalerie… et son quartier »

et sera prononcée par M. Renzo Wieder, architecte mandaté par la Ville pour l’entretien et la restauration des monuments arlésiens.

M. Wieder a mené récemment les travaux de restauration des tours de la Porte de la Cavalerie (ainsi, par ailleurs, que ceux de l’obélisque de la place de la République).

Entrée libre et gratuite. Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Place Félix Rey Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-26T17:30:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

