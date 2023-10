Blasons du patrimoine religieux arlésien Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Arles Blasons du patrimoine religieux arlésien Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Arles, 22 octobre 2023, Arles. Blasons du patrimoine religieux arlésien Dimanche 22 octobre, 16h00 Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Amphithéâtre de l’Espace Van Gogh Place Félix Rey Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00 Détails Autres Lieu Amphithéâtre de l'Espace Van Gogh Adresse Place Félix Rey Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Amphithéâtre de l'Espace Van Gogh Arles latitude longitude 43.675939;4.626194

Amphithéâtre de l'Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/